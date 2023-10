Le Sénégal démarre le mois prochain pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions joueront deux matchs lors de la fenêtre FIFA du mois de novembre prochain dont un huis clos.

Sanctionné par la commission de discipline FIFA lors des incidents survenus lors du match Sénégal vs Egypte du 29 mars 2022 comptant pour les barrages retour des qualifications pour le Mondial 2022, le Sénégal écopait ainsi d’une amende de 112 millions de Fcfa et d’un match huis clos.

Selon Le Quotidien qui donne l’information, ce sera le match Sénégal vs Soudan du Sud qui devrait se jouer le mois prochain à Diamniadio (comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026). Les Lions seront privés de leur public. Notons que le Sénégal jouera deux matchs en novembre : une réception des Sud Soudanais à Diamniadio et un déplacement pour rencontrer le Togo. La prochaine fenêtre FIFA est prévue du 13 au 21 novembre. Un coup dur pour le public qui pourrait ne pas revoir les Champions d’Afrique en titre avant la CAN.

Source : Le Quotidien