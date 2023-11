Boulaye Dia, Habib Diallo, Nicolas Jackson… Nombreux sont actuellement les attaquants sénégalais en manque de réussite depuis plusieurs matchs. Mais Aliou Cissé ne s’inquiète pas pour autant de la situation.

Aliou Cissé a toujours défendu ses joueurs, et il n’a pas encore laissé échapper cette habitude. Ce vendredi, en conférence de presse, le sélectionneur des Lions a dévoilé sa liste pour la prochaine trêve internationale. Sans surprise, les avant-centres Habib Diallo, Boulaye Dia et Nicolas Jackson y figurent bien. À eux trois, seulement dix buts ont été marqués en club cette saison. Un manque d’efficacité qui s’est vérifiée lors des deux derniers matchs de la sélection, sans pour autant alarmer Aliou Cissé à quelques jours du début d’un nouveau regroupement et des qualifications à la prochaine Coupe du Monde.

« C’est vrai que quand on regarde le ratio de buts de nos attaquants cette saison, on peut s’inquiéter. Mais j’ai envie de dire qu’on a souvent marqué des buts en Equipe Nationale. Ce n’est pas seulement un attaquant de prédilection qui doit marquer. On n’a pas un buteur attitré en Equipe Nationale qui va marquer sur toutes les rencontres. Tout le monde peut marquer dans notre équipe. Je ne m’inquiète pas trop de ce manque d’efficacité. Il faut qu’on continue à travailler et à les pousser à retrouver cette confiance puisque marquer des buts est également une question de confiance », a déclaré vendredi le sélectionneur.

