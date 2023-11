Suite à la déclaration de Aziz Ndiaye qui a affirmé que Balla Gaye 2 ne va plus lutter sans percevoir l’intégralité ou les 50% de son avance sur cachet, le promoteur Makane Mbengue a répondu au mentor de BG2.

«Un contrat doit être respecté. Il faut une avance pour le matérialiser. J’ai vu que Makane Mbengue a programmé un face to face entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène. Un combat, même s’il est régularisé au Cng, doit respecter toutes les clauses» a affirmé Aziz Ndiaye récemment. Cette sortie du conseiller du Lion de Guédiawaye n’a pas été du goût de Makane Mbengue, promoteur qui a ficelé depuis la fin de la saison dernière le combat Balla Gaye 2 v Eumeu Sène.

Si le fils de Double Less a dû renoncer à ce combat après avoir contracté une blessure, selon Aziz Ndiaye il ne devrait pas renouer son nguimb que si au moins 50% de son avance sur cachet lui est versé. La réponse n’a pas tardé venant de Makane Mbengue qui dans les colonnes de Sunu Lamb déclare : « On attend que Balla Gaye 2 dépose son certificat de guérison pour faire ce qu’on doit faire ». Ce qui est sûr c’est que le torchon brûle entre Gaston Productions et Aziz Ndiaye.

