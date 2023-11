Si la cérémonie d’ouverture est prévue ce dimanche après-midi à la Place du Souvenir africain, les joutes proprement dites sont calées entre mardi, mercredi et jeudi de la semaine prochaine à 18 km des eaux de l’hôtel Terrou-Bi avec un samedi réservé à la proclamation des résultats et remise de prix suivi d’un dîner de gala à l’Ile de Gorée. Il s’agit bien sûr du 31eme Championnat du monde que Dakar n’a plus abrité depuis son édition de 2003 avec un rang de médaillé d’or et de bronze pour les deux équipes sénégalaises d’alors. Cet épisode mondial de 2023 est couplé à la toute première levée du Championnat d’Afrique.

Surpêche, conditions climatiques guère favorables. Voilà deux portions de phrases qui revenaient, telle une litanie, dans les échanges entre fédéraux de la pêche sportive au Sénégal et la presse locale, hier mercredi. C’était pour les besoins de la préparation du 31 Championnat du monde de la discipline dans les eaux sénégalaises. Le tout s’est tenu au niveau d’un trimaran du ponton de l’hôtel Terrou-Bi. Lieu justement où toute la logistique de cette compétition sera centrée. Il s’agit de 24 bateaux de compétition, 2 bateaux de réserve et 1 bateau pour les commissaires et autres officiels en faction durant toute la durée de cette messe mondiale de la pêche sportive.

Récidiver ou faire mieux qu’en 2003

En alignant deux équipes multifonctionnelles et multiraciales, le Sénégal espère récidiver voire améliorer son butin de 2003 sur ses eaux, au terme de la 31ème levée mondiale qui s’ouvre lundi prochain avec les entraînements suivis, 24 heures après, de la compétition proprement dite. Ce sera de mardi à jeudi avec une journée du vendredi laisser libre afin de pallier toute éventuelle défaillance météorologique par rapport au triptyque de dates initialement retenu pour ces joutes mondiales de Dakar.

L’un des responsables techniques de la Fédération sénégalaise, Christian Rak, donne les forces des deux équipes sénégalaises engagées pour cette épopée de 2023. «Les 2 équipes sénégalaises sont constituées de matelots et skippers. Des jeunes qui avec un peu de chance peuvent s’imposer au finish. Et il faut savoir aussi que cette nouvelle génération dépasse celle des anciens sur certains aspects techniques de la discipline. Par exemple au niveau de la relâche du poisson. Bref, ces deux équipes sénégalaises ont tout vraiment pour aller le plus loin possible et faire valoir de nouveau toute l’expertise et l’expérience sénégalaise dans le domaine de la pêche sportive», a indiqué Christian Rak.

Le Sénégal va devoir faire face à 22 autres équipages issus de 14 nations. Parmi ces pays en question, on y retrouve notamment des athlètes dames venus de Mexique et d’Allemagne. Et du côté de la Tanière, on pourra profiter de ces joutes mondiales pour rendre un hommage sportif notamment à Abdoulaye Kebe, le défunt capitaine de la sélection sénégalaise lauréate de la médaille d’or en 2003, à Dakar.

L’Afrique pour une première

En raison du contexte belligérant plus ou moins tendu dans le continent noir, peu de nations ont confirmé leur participation à ce 1er Championnat du monde de pêche sportive en Afrique couplé au 31ème Mondial de la discipline Du coup, le Sénégal, l’Égypte et la Côte d’Ivoire sans oublier la Guinée Bissau sont annoncés partants pour ce banquet continental Zone Afrique. Ce qui revêt, quelque part, une connotation olympique par rapport au cahier des charges du CIO pour intégrer sa gamme de disciplines homologuées.

Le président de la Fédération sénégalaise de pêche sportive, Abdou Goth Diouf acquiesce: «Ce mini championnat, 1ère édition du nom, est censé apporter une diversité à l’instance mondiale de notre discipline d’adhérer au CIO. Ce qui est presque acquis».

Pour rappel, on triomphe dans une compétition sportive en fonction de la prise de poissons effectuée sur un temps bien défini. Ce qui requiert du talent, de la résistance et surtout de la chance surtout en cette période où les mers ne sont plus aussi poissonneuses comme par le passé, Dakar 2023 a donc pris rendez-vous avec l’histoire de l’escadron, Martin bleu entre autres espèces de légende si chères à cette discipline.

Record