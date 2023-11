Un but de Rouiller et un penalty transformé par Bedia en fin de match a permis à Servette de battre Sheriff Tiraspol (2-1) lors de la 4e journée de la phase de groupe de l’Europa League; le onze grenat remporte sa première victoire dans la compétition.

Une victoire des plus méritées, mais longue à se dessiner pour Servette qui est venu à bout du FC Sheriff Tiraspol en toute fin de match grâce à des buts de Steve Rouiller et de Chris Bedia sur penalty malgré après avoir dominé tout le match et s’être créé de nombreuses occasions de but. Samba Diba et ses partenaires se sont imposés 2-1 face aux Moldaves pour se relancer en Ligue Europa.

Le tir malencontreusement dévié par Yoan Severin avait contraint les joueurs de René Weiler à courir après le score, mais à force de courage et de détermination, ils ont trouvé la récompense de leurs efforts au bout du suspense pour la plus grande joie du nombreux public accouru au Stade de la Praille jeudi soir. Au classement, Servette remonte à 4e place avec quatre points au compteur.

🌋🌋🌋🌋🌋 Servette renverse le score en fin de match et remporte pour la première fois de son histoire une rencontre de phases de poule européenne !#FromGenevaToEurope pic.twitter.com/dDX1TP9Nfd — Servette FC (@ServetteFC) November 9, 2023

wiwsport.com