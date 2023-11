Après plusieurs mois de doutes, Sofiane Diop a finalement choisi entre le Sénégal, la France et le Maroc. Le milieu de terrain de l’OGC Nice jouera avec les Lions de l’Atlas puisqu’il est convoqué par Walid Regragui pour ce mois de novembre.

Son choix est fait. Sofiane Diop, âgé de 23 ans, veut et va même jouer pour l’Equipe Nationale du Maroc. Après avoir fait longtemps planer le doute sur son avenir international et après avoir porté à 13 reprises le maillot des Espoirs de la France, lui qui possède les nationalités sénégalaises, françaises et marocaines, le milieu de terrain de l’OGC Nice a choisi de représenter le pays des origines… de sa maman.

Par ailleurs, il a été convoqué par le sélectionneur marocain Walid Regragui pour les deux premières journées des qualifications à la Coupe du Monde 2026, contre l’Érythrée et la Tanzanie. De père sénégalais, Sofiane Diop a longtemps été lorgné par Aliou Cissé pour défendre les couleurs des champions d’Afrique, sans pour autant jamais réellement donner suite aux avances du Sénégal. Bon vent.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي إريتريا و تنزانيا 🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Eritrea & Tanzania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/UOmXGUltZH — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 9, 2023

