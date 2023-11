La Fédération sénégalaise de judo et Disciplines associées (FSJDA) a publié une liste de 54 Athlètes devant disputer l’Open international de Dakar et Coupe africaine du 9 au 12 novembre 2023.

Le Sénégal va accueillir l’Open international de Dakar du 9 au 12 novembre 2023 à Dakar Arena. Très attendus, les athlètes sénégalais devront être d’attaque et en. bonne forme pour espérer une participation honorable. Des cadets aux seniors, les Lions auront du pain sur la planche face à leurs homologues des autres nations.

Face au défi de remporter des médailles et de représenter dignement le Sénégal à l’occasion de cet évènement, la Fédération sénégalaise de judo et Disciplines associées (FSJDA) lance 54 combattants pour ces joutes internationales. Chez les seniors, Abderahmane Diao et Mbagnick Ndiaye seront de la partie. Médaillés lors des derniers Championnats d’Afrique, les deux mastodontes sénégalais seront très attendus à Dakar. Ryan Dacosta, Monica Sagna et Libasse Ndiaye seront également d’attaque chez les seniors.

Chez les juniors sénégalais, Mouhamadou Moustapha Mboup figure dans la liste des sélectionnés. Attendue, Diodio Sonko attirera sûrement l’attraction à l’occasion de ces joutes. Seydou Bakary Djimera, Helene Basse et Maouloud Guèye auront leur mot à dire chez les cadets. Les coachs Abdoukarim Seck et Marie Joséphine Diatta se chargeront de l’encadrement.

