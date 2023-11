Ce mardi, le promoteur Makane Mbengue a régularisé le combat royal dit celui des « gladiateurs » entre Modou Lô et Boy Niang 2 prévu le 1er janvier 2024. La structure a profité de l’occasion pour annoncer la date du prochain « face to face » entre les deux lutteurs.

L’arène est actuellement en ébullition. À peine le choc Modou Lô v Ama Baldé consommé, les amateurs de lutte vont assister à la seconde sortie du roi des arènes Kharagne Lô sous peu. En effet, le lutteur des parcelles assainies va en découdre très bientôt avec Boy Niang 2, bourreau de Balla Gaye 2 il y’a un peu moins d’un an. C’est dans cet optique que Makane Mbengue s’est rendu au CNG ce mardi pour régulariser ce combat en compagnie de Ass et Bourkhane Wade respectivement manager de Modou Lô et de Boy Niang.

Abdoulakhat Ndiaye de porter la voix la du fils du Don King en annonçant la date du prochain face à face entre le « Thiapathioly » et le roi des arènes.

« Nous félicitations Ass pour la victoire de son lutteur dimanche dernier. Nous sommes là pour la régularisation du combat Modou Lô v Boy Niang du 1er janvier 2024. Nous voulons en faire un très grand événement pour tous les Sénégalais d’ici et de la diaspora. Mais avant cela nous allons tenir un face to face le 26 novembre entre les deux lutteurs. Ce sera aussi l’occasion de réunir tous les lutteurs participants au CLAF de cette saison » a affirmé le collaborateur de Makane Mbengue.

Gaston Productions va ainsi lancer sa saison à partir du mois de janvier avec ce choc des gladiateurs avant le « remake » Balla Gaye v Eumeu Sène sans oublier l’affiche récemment ficelée entre Niang bu Ndaw et Zarco.

Wiwsport.com