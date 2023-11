Le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération et l’Agence française de développement (AFD) ont signé un accord pour le financement additionnel du projet de réhabilitation et d’aménagement d’équipements sportifs en en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 de Dakar, ce lundi matin.

En perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, le stade Iba Mar Diop et le Complexe du Tour de l’œuf qui abrite la piscine olympique de Dakar feront ainsi l’objet d’une rénovation complète. Au-delà de la réussite de l’évènement olympique de Dakar 2026, la finalité du projet est d’améliorer sensiblement l’offre d’équipements publics sportifs ; ainsi, d’autres sites sportifs de proximité comme des terrains de basketball, football, handball, badminton, tennis urbain, ou de beach-volley, seront ainsi construits sous la forme de plateformes multisports, dans les quartiers dépourvus d’aménagements sportifs adaptés à Dakar, Diamniadio et Saly.

Ce financement complémentaire de 15 M€ vient compléter celui de 45 M€ dont la convention a été signée le 4 novembre 2022 portant ainsi l’engagement total de l’AFD sur ce concours à 60 M€. Il s’agit du premier prêt destiné à un projet sportif accordé par l’AFD et constitue près de la moitié de son engagement de 130 M€ sur ce secteur à travers le monde. Cet appui vient se rajouter aux autres efforts déployées par l’équipe France qui réaffirme ainsi son soutien en faveur du premier événement olympique organisé sur le continent africain.

La cérémonie de signature s’est déroulée ce lundi 6 novembre 2023 au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération en présence de M. Doudou KA, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, M. Lat Diop Ministre des Sport, Mme Amélie Oudéa-Castéra, Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques de France, Son Excellence Mme Christine Fages, Ambassadrice de France au Sénégal, M. Rémy Rioux, Directeur général de l’AFD, M. Mihoub Mezouaghi, Directeur de l’AFD à Dakar, Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité National Olympique et Sportif Sénégal (CNOSS), Monsieur Ibrahima Wade, Coordonnateur Général du COJOJ Dakar 2026, M. Jules Aubin Sagna, Secrétaire général du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

Source : Sport Impact