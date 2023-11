Malgré un retour à l’entraînement depuis plusieurs jours, Bamba Dieng a été laissé de côté lors des deux derniers matchs de Lorient. L’attaquant sénégalais ne semble plus entrer dans les choix de son entraîneur.

Ce n’est pas un avis de recherche, mais ce document pourrait servir à élucider le mystère. Car en regardant les derniers matchs du FC Lorient en Ligue 1, cela ne vous a sûrement pas surpris de ne pas retrouver une trace de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng. Et ça en dit long sur la situation que traverse l’attaquant sénégalais de 23 ans, lui qui n’était pas dans le groupe des Merlus à Reims et face au RC Lens. Comme souvent d’ailleurs depuis de longues semaines maintenant pour un joueur qui n’a plus joué un match de Ligue 1 depuis le 20 août dernier.

Bamba Dieng tarde à lancer son aventure lorientaise

Effectivement, il y a des raisons. La principale, nous la connaissons tous. Victime d’une blessure aux adducteurs face à l’OGC Nice lors de la 2e journée du Championnat français, l’ancien pensionnaire de l’Institut Diambars s’est retrouvé sur la touche pendant plusieurs rencontres. C’est seulement le 26 octobre dernier qu’il a pu faire son retour à l’entraînement collectif, et on pouvait déjà penser le voir réintégrer le groupe lorientais pour défier Reims deux jours plus tard ou, au pire des cas, être convoqué pour la réception du Racing Club de Lens le week-end dernier.

Hélas ! L’entraîneur du club breton Régis Le Bris en a décidé autrement, en écartant Bamba Dieng pour ces deux matchs. Difficile de dire si le champion d’Afrique sénégalais aurait pu éviter une défaite (1-0) et un match nul (0-0) à son équipe. Oui, difficile. D’autant plus que le principal intéressé, tout en étant titulaire, avait livré deux timides prestations contre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice, pour ses deux uniques apparitions cette saison. La souffrance de Dieng perdure. Oui, rien que cela. Ses premiers mois en Bretagne n’ont pas été des franches réussites.

Alors que l’Olympique de Marseille l’avait poussé vers la sortie, l’attaquant avait fait l’objet d’un intérêt de Lorient, qui l’a donc recruté contre 7 millions d’euros pour s’attacher de ses services lors du mercato hivernal de 2023. De la petite sortie à Marseille à l’arrivée en grande pompe à Lorient, notamment après avoir manqué le train menant à Leeds et Nice, on aurait pu croire à un retour au premier plan du Bamba Dieng aux 7 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 lors de la campagne 2021-2022. D’autant plus que l’environnement du côté du Moustoir semblait idoine.

Bamba Dieng parti pour ne pas repartir à la CAN

Sauf que l’auteur du plus beau but aux Trophées UNFP 2022 n’a pas retrouver de sa superbe sur le court terme. Il n’est pas parvenu à faire oublier le départ de Terem Moffi et, pour 15 apparitions, il n’aura inscrit que trois buts durant la seconde moitié de la saison dernière. Sixième meilleure attaque de Ligue 1 après 11 journées cette saison, Lorient et Le Bris semblent décidés de s’appuyer sur d’autres attaquants, quitte à placer un jeune sénégalais de la réserve comme Bassirou Ndiaye (21 ans) et Eli Junior Kroupi (17 ans) devant Bamba Dieng, sans citer Siriné Doucouré (21 ans).

Cependant, force est de reconnaître que rien n’est figé et qu’a 23 ans seulement, l’ex-pépite de Marseille a toute une carrière devant lui. Toutefois, il n’est pas anormal de se poser des questions sur son avenir à court terme en sélection. Dans le groupe des champions d’Afrique au Cameroun, l’international aux 18 sélections et 2 buts n’est absolument pas certain d’être parmi ces Lions-là qui tenteront de répéter, en Côte d’Ivoire dans un peu plus de deux mois, l’exploit réalisé en 2022. À ce jour, on peut même légitimement penser qu’il ne sera pas convoqué pour la CAN 2023.

Bien que parfois ronronnant, le secteur offensif d’Aliou Cissé dispose de plusieurs noms. Nicolas Jackson, Habib Diallo, Boulaye Dia pour ne citer que les potentiels concurrents de Bamba Dieng semblent disposer une longueur d’avance. Ce dernier, lui qui n’a plus joué en sélection depuis l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, peut alors déjà faire une petite croix sur une participation à la prochaine CAN. À moins qu’il n’empile les buts avec le FC Lorient d’ici mi-décembre. Ce qui passe tout d’abord par retrouver du temps de jeu chez les Merlus.

wiwsport.com