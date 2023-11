La fédération sénégalaise de Canoë-kayak et d’Aviron a bouclé l’étape de Saly (Mbour) pour les championnats nationaux de la petite catégorie rassemblant les cadets, juniors et benjamins.

Une belle occasion pour le président de ladite fédération, Ady Fall qui souligne que la préparation des jeunes pour les Jeux olympiques de la Jeunesse est une priorité, notamment en vue des prochaines échéances nationales et internationales.

«Nous sommes à notre troisième compétition depuis plus de deux mois. La dernière était le festival dédié aux jeunes. Nous avons aussi un programme spécifiquement dédié aux jeunes. Comme vous le savez, nous travaillons en marge et dans la perspective des Jeux olympiques de la Jeunesse de 2026 à Dakar. C’est pourquoi la fédération nationale a donné quitus à la direction technique de travailler dans le sens de la préparation de ces évènements, notamment avec les jeunes. C’est pourquoi nous avons sélectionné les jeunes à l’instar des cadets, juniors, benjamins pour être plus dans les normes des Jeux olympiques. La préparation des jeunes pour les JOJ est une priorité. Nous avons donc commencé à travailler depuis le début du mois passé à Somone (Mbour). Ensuite, nous avons tenu le festival des jeunes à Ngor avant de terminer la 3ème édition des Championnats à Saly (Mbour) pour le Beach canoë et avons également lancé le Beach volley.», explique le président de la FSCA dans le quotidien Stades.

Avec Stades