Le milieu de terrain du FC Metz succède à Pape Matar Sarr et devient le deuxième footballeur sénégalais cette saison à remporter le titre #wiwsport de Meilleur Joueur du Mois.

Lamine Camara (19 ans) s’affirme en Lorraine. Le jeune milieu de terrain international sénégalais aura participé à quatre matchs de Ligue 1 avec le FC Metz durant le mois d’octobre. Même si le Club à la Croix de Lorraine n’a obtenu qu’un petit point sur ces quatre rencontres, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a su tirer son épingle du jeu, que ce soit contre Toulouse, Nice, Monaco et Le Havre.

Sa première réalisation dans le Championnat français restera l’une des plus belles de cette saison.

LE BUT DE 𝟱𝟴,𝟰 𝗠𝗘𝗧𝗥𝗘𝗦 DE 𝗟𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗖𝗔𝗠𝗔𝗥𝗔 🇸🇳🤯#ASMFCM I @FCMetz pic.twitter.com/NZMroorriC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 22, 2023

Lors du 0-0 à domicile contre le HAC, il a été le joueur le plus entreprenant dans son équipe. Du coup, après un vote de la part de nos internautes, il a été élu Meilleur Joueur Sénégalais du Mois d’Octobre, avec 48% des voix. Il devance Abdallah Sima (28%) et Kalidou Koulibaly (24%) et succède à Pape Matar Sarr.

