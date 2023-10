C’est sans doute la saison qui va lancer la carrière de Pape Matar Sarr en Premier League. Le jeune international sénégalais vit un début de saison exceptionnel tant sur le plan personnel que sur le plan collectif.

Le champion d’Afrique et Tottenham sont invaincus jusque-là et ses performances ne sont pas passées inaperçues aux yeux des fans. Pape Matar Sarr est élu Joueur du mois de septembre par les internautes de WIWSPORT.

En course avec Abdallah Sima (Rangers FC) et Arouna Sanganté (Le Havre), PMS a été choisi par les internautes avec 70% des votes. Pape Sarr comme l’appellent les Anglais devance Sima (22%) et Sanganté (8%).

Titularisé à 6 reprises lors des 7 premières journées de championnat dans l’entrejeu des Spurs. En compère avec Yves Bissouma, l’ancien messin est intraitable en ce début de saison. Avec 4 titularisations au mois de septembre, Pape Matar Sarr enregistre 3 victoires et un nul.

Pour rappel, PMS et Tottenham ont défié pour les deux dernières rencontres de septembre Arsenal et Liverpool pour un nul contre les Gunners et une victoire face aux Reds le week-end dernier.

Félicitations, Pape Matar Sarr !

🏆 Avec plus de 70% des votes, Pape Matar Sarr est votre Joueur #wiwsport du mois de Septembre !

➡️ https://t.co/u7nOPjL3BW 🥇 Pape Matar Sarr (70%)

🥈 Abdallah Sima (22%)

🥉 Arouna Sanganté (8%)#Senegal #Kebetu pic.twitter.com/GJIldrk4G6 — wiwsport (@wiwsport) October 5, 2023

