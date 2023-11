Sans entraineur depuis aout passé, l’équipe nationale féminine a fini de patienter. La fédération sénégalaise de basket-ball a fait une annonce importante le nouvel entraineur.

Au micro de wiwsport en octobre passe, le directeur technique national Raoul Toupane informait que les discussions étaient en cours. « On est en train de chercher. Des candidatures tombent et on essayera de voir la bonne formule pour cela. Pas de délai… On va s’entretenir avec le président de la fédération et on se concertera pour le meilleur choix possible ». Le choix est donc fait.

En effet, à travers un communiqué, la fédération sénégalaise de basket (FSBB) informe que le nouveau sélectionneur des Lionnes sera connu ce mercredi 8 novembre 2023. D’ailleurs, une conférence de presse sera tenue par Raoul Toupane pour informer de l’identité du successeur de Moustapha Gaye.

