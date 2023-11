Convoité par la fédération bissau-guinéenne, Arouna Sangante, capitaine du Havre AC, ne figure pas sur la liste de Baciro Cande pour entamer les qualifications au Mondial 2026. En revanche, Ouparine Djoco et Carlos Mendes Gomes sont présents.

Le jeune défenseur et capitaine du Havre AC, Arouna Sangante (21 ans), fait partie de ses nombreux footballeurs sénégalais pouvant défendre à l’international les couleurs de la Guinée-Bissau. Mais s’il ne ferme pas la porte aux Djurtus, le natif de Mbao ne fait pas partie de la liste des 23 joueurs convoqués par Baciro Cande pour les deux premières journées des qualifications à la prochaine Coupe du Monde.

En revanche, cette liste comprend deux joueurs qui pouvaient, de par leurs origines, prétendre à une sélection avec les Lions : il s’agit du gardien de but du Royal Francs Borains Ouparine Djoco (25 ans) et l’attaquant de Bolton Wanderers Carlos Mendes Gomes (24 ans). Ils participeront aux matchs face au Burkina Faso (17 novembre) et Djibouti (20 novembre) et devraient ouvrir la voie à d’autres.

wiwsport.com