Le combat entre Modou Lô et Ama Baldé va se dérouler le 5 novembre prochain. Les deux lutteurs se sont livrés à la traditionnelle Open Press. Ce mercredi, c’était au tour du roi des arènes.

Dans un stade quasi plein, le roi des arènes Modou Lô a fait face à la presse, à quelques jours du combat qui l’oppose à Ama Baldé, tête de file de l’écurie Falaye Baldé de Pikine. Le leader de l’écurie Rock Energie, visiblement confiant, a tenu à rassurer ses fans concernant l’importance de l’affiche royale. « Je sais à quel point ce combat est important pour moi. J’ai l’habitude de dire que chaque combat a sa façon d’être appréhendée. Il y a des combats pour les supporters. Mais je vais dire que celui-ci est le mien. Je vous demande juste d’augmenter les prières afin que le Bon Dieu puisse nous accorder la victoire le 5 In Sha Allah », déclare Modou Lô.

Ce combat sera le premier après avoir récupéré la couronne de roi des arènes des mains d’Eumeu Sène en 2019. Pas épargné par les blessures et les reports de dates, Modou a gardé son mal en patience, multipliant les entraînements. Le défi de ce duel à venir face à Ama Baldé est de conserver la couronne aussi longtemps que possible. Surtout faire mieux que ses récents prédécesseurs. « Je ferai tout pour garder le titre de roi. Je suis même prêt à prendre ma retraite avec ce titre ».

Le lutteur des Parcelles Assainies, accompagné des applaudissements de la foule, met en garde son adversaire et lui souhaite la santé d’ici le jour-j pour qu’il en finisse avec lui au plus vite, une fois que l’arbitre déclenche le coup de sifflet. Modou Lô appelle aussi ses supporters et ceux d’Ama Baldé à plus de vigilance et de retenue afin que le combat se déroule sans violence pour le bien de tous.

wiwsport.com