Lionel Messi a remporté lundi soir le 8e Ballon d’Or France Football de sa carrière. Un sacre qui est plus que symbolique au palmarès de la prestigieuse récompense. Pour cette fois, la légende vivante argentine a devancé le Français Kylian Mbappé et le Norvégien Erling Haaland.

Comme un signe, ces deux derniers sont constamment cités comme les héritiers de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Mais où en sont les vedettes africaines en devenir ou les stars africaines qui devront batailler pour figurer au panthéon du football mondial. Jusque-là, le meilleur classement d’un joueur africain est la 2e place, atteinte par Sadio Mané en 2022. Alors quel sérial-buteur, quel artiste et quel phénomène défiera les pronostics pour s’inscrire dans l’élite du football mondial ?

Messi le dernier des Mohicans, place à la Next Gen

Pendant plus de 10 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont banalisé les plus grandes performances du football mondial. L’Argentin et le Portugais n’ont jamais cessé de titiller les plus hautes sphères inexplorables du sport dans une concurrence sans commune mesure. Leur rivalité a pris en otage les plus belles récompenses à savoir THE BEST FIFA ou encore le Ballon d’Or France Football. Depuis 2008, à part les deux fois où Modric (2018) et Benzema (2022) ont été sacrés, Messi et CR7 ont toujours brillé par leurs sacres.

A leurs côtés, les footballeurs africains ont toujours eu leurs mots à dire dans ce débat. Sadio Mané, Mohamed Salah ou encore Pierre-Emerick Aubameyang ont frôlé le graal au cours des dernières années mais sans jamais réussir à faire basculer la donne. Désormais, un nouveau décor va s’installer dans la hiérarchie des potentiels lauréats tant sur le plan européen qu’africain. Si la star égyptienne continue de briller sous les couleurs de Liverpool, il faudra compter sur une nouvelle compagnie pour offrir à l’Afrique une présence dans la sélection du Ballon d’Or.

Sadio Mané, un legs lourd mais possible

Depuis 2017, Sadio Mané avait toujours trouvé place dans les 30 nominés à part les éditions 2021 et 2023, de quoi l’ancrer dans le cercle de la crème du football mondial. L’ancien de Liverpool a bien représenté le continent et le Sénégal qui n’avait jamais été aussi proche du but au sacres individuels mondiaux. Mais cette fin de l’hégémonie Messi-Ronaldo emportera la vague africaine qui l’a côtoyée dont SM10 désormais en Arabie Saoudite. Mais, l’héritage de Salah et de Mané ne devrait pas manquer de candidats dignes.

Parmi les potentiels jeunes footballeurs qui devront assurer la relève et espérer succéder à Georges Weah ou plus simple égaler la performance de Sadio Mané 2e en 2022, on peut citer Pape Matar Sarr (Sénégal), Victor Osimhen (Nigeria), Nicolas Jackson (Sénégal), Serhou Guirassy (Guinée), Lamine Camara (Sénégal), Mohamed Kudus (Ghana), Victor Boniface (Nigeria) entre autres jeunes potentiels prétendants au Ballon d’Or. Toutefois, cette Next Gen sera-t-elle capable d’aller tutoyer les meilleurs du monde pour espérer remporter la plus prestigieuse distinction individuelle du football ?

A noter que la liste des jeunes joueurs sénégalais pouvant prétendre au Ballon d’Or France Football n’est pas exhaustive. Surtout à l’heure où les pépites sénégalaises se comptent comme des petits pains.

