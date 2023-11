Sous le feu de critiques depuis quelques jours, Nicolas Jackson peut compter sur le soutien infaillible de son entraîneur, Mauricio Pochettino.

Nicolas Jackson (22 ans, 11 matchs, 3 buts toutes compétitions confondues) est au cœur de critiques après ses dernières prestations en demi-teinte avec Chelsea. L’attaquant sénégalais a même été pointé du doigt par un supporter des Blues lors de la défaite à domicile face à Brentford samedi dernier, ce dernier lui soufflant de « se réveiller et de marquer ». En conférence de presse avant la réception de Blackburn Rovers, ce mercredi, pour le quatrième tour de la League Cup, l’entraîneur du club londonien est sorti à la défense de son attaquant.

« Pour différentes raisons, il (Nicolas Jackson) souffre, il a subi une blessure. Après, c’est difficile de s’entraîner et ensuite de marquer des buts. Nico a besoin de soutien. Je comprends les fans, ils ont le droit de dire ce qu’ils veulent mais c’était un moment vraiment calme et c’était hors de contexte. À un moment où vous êtes fragile, vous avez besoin d’aide, vous avez besoin de confiance et vous avez besoin d’être cru, c’est quelque chose qui peut changer votre orientation », a déclaré Mauricio Pochettino dans des propos rapportés par The Standard.

« Je crois en lui »

Par ailleurs, le technicien argentin a affirmé toujours compter sur son Sénégalais : « Je pense que Nico, si vous regardez le match contre Liverpool ou Dortmund en pré-saison, ou Luton, il faisait ce que nous attendions. Mais dans d’autres circonstances, Nico n’était pas au meilleur de sa forme ce jour-là (contre Brentford). Pour des circonstances différentes, mais nous devons récupérer le joueur qu’il était. Je crois en lui, je crois. Le seul problème est le temps. Je ne veux pas donner d’exemples, mais il est arrivé à Chelsea dans une situation qui n’est pas facile pour lui. Nous ne pouvons pas être injustes dans l’analyse car il a été frustré dès le début pour différentes circonstances. »

wiwsport.com