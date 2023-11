On connaît désormais la liste des 30 nommés pour le titre de Meilleur Joueur Africain de l’Année. Ce mercredi les prétendants à la succession de Sadio Mané ont été dévoilés. S’il n’a pas connu une grande saison du côté du Bayern Munich et s’il a raté la Coupe du Monde au Qatar, l‘attaquant sénégalais de 30 ans, vainqueur lors des deux dernières éditions, a été nominé. Un autre Sénégalais fait partie de la liste, à savoir Pape Matar Sarr (21 ans).

Le milieu de terrain, qui a remporté le prix de Meilleur Jeune Joueur Africain en 2022, est monté en puissance ces derniers mois. Devenu titulaire indiscutable à Tottenham cette saison, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a également vu son statut en Equipe Nationale s’agrandir, puisqu’il semble désormais un titulaire à part entière dans les choix du sélectionneur Aliou Cissé. Il va difficilement prétendre rafler la mise le 11 décembre à Marrakech.

Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Maroc est la nation la plus représentée dans cette liste, avec sept joueurs nominés dont Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Yassine Bounou ou encore Sofyan Amrabat. Huitième au Ballon d’Or France Football 2023, Victor Osimhen, un des grands favoris, est aussi présents. Comme le sont Mohamed Salah, André Onana, Riyad Mahrez, Vincent Aboubakar ou encore le gardien Mohamed El-Shenawy.

Les 30 nominés pour le titre de Meilleur Joueur Africain de l’Année

Attention everyone 🚨

Your nominees for the 2023 Player of the Year (MEN) award. 🥁 #CAFAwards2023 pic.twitter.com/nMj2gsC0NZ

— CAF (@CAF_Online) November 1, 2023