C’est dans un stade Alassane Djigo bondé de monde que le fils de Falaye Baldé a tenu son Open Press à cinq jours de son combat contre Modou Lô. Accompagné par tous les lutteurs de Pikine dont Eumeu Sène, Sokh ou encore Malaw Sèras, Ama Baldé a promis de terrasser son adversaire et de devenir le nouveau roi des arènes.

« Je ne vois rien d’autre que la victoire et c’est ce que je dois à Pikine. J’ai travaillé dur pour ce moment et la balle est désormais dans mon camp. Moi Amadou Baldé je ferai le nécessaire pour battre mon adversaire. Je ne demande a personne de venir au stade pour créer des problèmes. Je vais gérer car c’est moi le principal concerné. Je remercie mes amis et tous mes accompagnants (…) »

