Prévu du 31 octobre au 4 novembre prochain, le 2ème Festival Dakar-en-jeux verra cette fois-ci l’entrée effective de l’athlétisme, au Terrain annexe de Diamniadio. Et pour cette discipline en question, les athlètes vont provenir de Dakar, Thiès, Fatick et Diourbel. Pour le moment, seule la capitale a rendu public sa sélection constituée de 32 éléments issus des petites catégories (benjamins, benjamines, minimes-garçons et minimes-filles).