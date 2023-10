La 12éme édition de l’Open International de Russie bouclée samedi passé, coïncidait avec la toute première participation des juniors et cadets sénégalais à cette compétition. N’empêche, les protégés du coach Atou Niang sont parvenus à décrocher une médaille de bronze, œuvre de El Hadj Tacko Wade sur trois athlètes engagés.

C’était vraiment un test grandeur nature pour la classe biberon du taekwondo sénégalais en direction des JOJ de Dakar 2026. Et la Tanière a réussi sa mission commando.

En effet, les 2 Lionceaux et la Lioncelle déplacés à Moscou pour les besoins du 12éme Open de Russie ont été plus que de simples figurants en dépit d’un statut de bizut. Résultat des courses, El Hadji Tacko Wade (cadet, -37 kg) s’est bronzé alors que Mouhamed Gueye (cadet, -49 kg) a atteint les quarts de finale et Aminata Diaw (junior, -49 kg) a été stoppée au 1er tour.

Le retour de la délégation sénégalaise ayant réussi sa mission commando à Moscou et coachée par Me Atou Niang, était annoncé pour dimanche passé.

