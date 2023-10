Le club Africa Foot (N2) a remporté la finale de la 6me édition de la Coupe du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) en battant Gazelles FC de Bignona (1-0), samedi au stade municipal de Kolda. Il succède à la Jeanne d’Arc de Dakar.

Africa Foot de Dakar (National 2) vient d’inscrire son nom au palmarès de la Coupe du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT). Le club dakarois a remporté la 6ème édition en venant à bout (1-0) de Gazelles FC de Bignona (National 1), samedi 28 octobre 2023 au stade municipal de Kolda. Cette ville située dans le sud du pays a eu l’honneur d’être désignée pour accueillir la phase finale. En effet, la Ligue de Football amateur (LFA) a décidé d’y tenir les quarts de finale, demi-finales et finale.

Africa Foot perpétue la domination de Dakar

Comme attendu, le dernier acte a été très serré entre les deux équipes. Les Dakarois ont su piéger les Casamançais avec une contre- attaque qui a abouti à un penalty (29). Et l’attaquant Moussa Diallo n’a pas tremblé pour tromper le gardien de but de Gazelles FC (1-0). Après, Africa Foot a tenu- bon jusqu’à la fin pour succéder à la Jeanne d’Arc de Dakar et perpétuerainsi la domination de Dakar dans cette compétition. Car hormis la première édition remportée par Keur Madior FC de Mbour, toutes les autres ont été gagnées par des clubs de la capitale sénégalaise. Gazelles FC avait éliminé le tenant du titre, la Jeanne d’Arc, en 16èmes de finale. Ce tournoi est uniquement réservé aux formations des championnats amateurs du Sénégal. Vainqueur de cette édition, Africa Foot empoche 10 millions FCFA. Le vice-champion, quant à lui, encaisse 5 millions.

