Pour la suite de la 1ère journée de Ligue 1, l’AS Pikine a fait la bonne opération de ce dimanche. L’équipe de la banlieue s’est offert une victoire alors que le Casa Sports, Génération Foot et Diambars se sont contentés du nul.

L’AS Pikine démarre fort le championnat. L’équipe dirigée par le président Mamadou Gueye a empoché les trois points pour son match d’ouverture face au promu l’US Ouakam (1-0). L’unique but de la rencontre a été scoré à la 20e minute de jeu par Mor Talla Faye. Avec cette victoire d’entrée, l’AS Pikine se positionne déjà en haut du tableau.

Au stade Iba Mar Diop l’US Gorée et Diambars se sont quittés sur un match nul (1-1). Le club insulaire avait ouvert le score sur penalty en première mi-temps avant l’égalisation des académiciens en seconde période. Dans le même temps le Casa Sports qui recevait Linguère au stade municipal de Kolda a été tenu en échec. L’équipe phare de Ziguinchor a été surpris à domicile par les « Sambas Linguère ». Mené au score, le Casa Sports égalise par deux fois pour arracher le point du nul dans cette rencontre prolifique (2-2).

Le champion debute sur un nul

A Caroline Faye, on a eu un match nul et vierge entre le champion en titre Génération Foot et le Stade de Mbour. Un match qui témoigne de la difficulté des deux équipes dans ce début de saison.

Wiwsport.com