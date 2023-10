À l’issue de la 34ème édition de la Traversée Dakar-Gorée, la Fédération sénégalaise de Natation et de Sauvetage (FSNS) a tenu samedi la cérémonie de remise des trophées aux gagnants des différentes courses.

A l’issue de la 34me édition, près de 70 récipiendaires ont été décorés en fonction de leurs performances. Un record dans l’agenda de l’évènement historique. «C’est une première dans la Traversée qu’on ait une telle envergure et autant de lauréats. Cela montre juste la portée internationale et l’ampleur que l’évènement porte», salue le président de la FSNS, Magatte Fatim Dièye.

Selon les organisateurs, 584 participants ont pris part à l’évènement de cette année: 117 participants ont concouru dans la course A et 567 se sont lancés dans la course B. Avec 576 messieurs et 108 dames participant dans la totalité des deux courses, 113 sont arrivées à Gorée dans la course A et 529 pour la B. «Les nageurs ont fait preuve de courage et d’abnégation. Nous espérons plus de participants dans les prochaines éditions avec d’autres innovations», magnifie le patron de la natation sénégalaise.

Concernant les distinctions, l’Association sportive des forces armées (ASFA) s’est grandement illustrée dans les courses notamment chez les seniors avec les consécrations d’Ousseynou Diop, d’Adama Thiaw et de Moussa Guèye. L’Espoir club natation (ECN) figure également dans la liste des primés. Une belle percée de Renaissance sportive de Yoff dans les pelotons de tête marque aussi la 34ème édition de la Traversée Dakar- Gorée.

