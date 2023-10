Ancien international sénégalais, aujourd’hui coordonnateur sportif du Racing Club Strasbourg, Kader Mangane ne tarit pas d’éloges sur Habib Diarra. Dans un entretien avec le quotidien Stades, l’ancien défenseur central révèle ses discussions avec le jeune milieu de terrain sur choix de jouer pour la France ou le Sénégal. Extraits …

Habib a fait son choix de porter les couleurs de la France avec les Espoirs. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

Habib, j’ai beaucoup parlé avec lui. J’ai été joueur moi-même donc je comprends la situation. J’ai été international sénégalais, Habib est Sénégalais. Il aime beaucoup son pays, sa famille aussi. Je connais Habib, c’est quelqu’un de super bien. Je respecte ses choix. L’équipe nationale nécessite qu’on y mette le cœur. J’aurais aimé qu’il joue pour le Sénégal mais je respecte ce choix.

Il y a aussi le poids de la famille …

La famille, oui bien sûr que ça pèse. Mais c’est lui qui va être sur le terrain. Je connais sa famille et je sais qu’elle le soutient pour qu’il joue un jour pour le Sénégal. C’est à dire de sorte qu’il y ait toujours la possibilité de jouer pour le Sénégal. Mais le plus important c’est le joueur. Sur ce sujet, c’est simple. C’est le choix du joueur, pas la famille. Le joueur choisit quelle équipe il veut.

Vous pensez qu’il viendra un jour ?

Nous savons que dans le football, il n’y a pas de certitude. Pour moi, que ce soit le Sénégal ou la France, tout est possible. C’est à lui de faire ce choix, c’est à dire de l’équipe nationale de son choix. Habib n’a que 19 ans, c’est un joueur très jeune, avec beaucoup de talent. Et il doit continuer à grandir et à apprendre. On verra jusqu’où cava aller, j’aurais aimé que ce soit le Sénégal.

C’est souvent un choix difficile. Etes-vous du même avis ?

J’ai toujours dit que la chose la plus importante est le choix personnel. Je n’ai aucun doute là-dessus. D’ici-là on verra s’il aura la chance encore d’être rappelé par Aliou Cissé. S’il est rappelé, c’est lui qui est maître de sa décision. Il la prendra quand il souhaitera la prendre. Il n’y a pas de souci du moment qu’il continue à progresser. On aura toujours besoin de lui pour jouer en équipe de France ou Sénégal.

Vous l’avez pris sous votre aile. Que lui avez-vous conseillé quand Aliou Cissé l’a appelé ?

Quand Aliou Cissé l’a appelé, on a pu échanger dessus. Je lui conseille de faire un choix du cœur c’est à dire suivre ce que son cœur lui demande de faire. Je lui ai dit « il faut que tu crois en quelque chose et que tu aies le cœur ». Il faut que le choix soit dicté par le cœur. Pas un choix orienté. Quand on choisit les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal, ça doit être avec le cœur. On ne doit pas forcer quelqu’un à jouer pour le pays de ses parents, alors qu’il ne veut pas. On ne joue pas si on a envie de jouer. Je lui ai dit « moi je ne peux pas prendre de décision à ta place ». Vous savez, j’ai été un internaute sénégalais et mon cœur bat toujours pour le Sénégal. Maintenant, il faut écouter son cœur tout simplement.

Source : Stades