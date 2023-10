Balla Djiba, l’entraîneur de Génération Foot, a affiché sa grande déception en conférence de presse après la défaite de son équipe (2-1) face à Teungueth FC à l’occasion du trophée des champions.

En marge de l’édition 2023 du trophée des champions, remporté par le Teungueth FC sur le score de 2-1, l’entraîneur de Génération Foot a livré son analyse du match, estimant que son équipe, très jeune, va apprendre de ce revers. « Après avoir félicité Teungeuth FC et encouragé mes joueurs, je peux dire que je suis très satisfait du contenu. Même s’il y a quelques erreurs, c’est une équipe très jeune. Nous savions que Teungueth Fc allait nous malmener un peu sur les transitions. Malheureusement, nous avons encaissé un but dans les trois premières minutes et nos jeunes joueurs ont été obligés de se découvrir. Après on a pris un deuxième but sur contre. C’est normal, ils sont des jeunes joueurs et quand tu es mené dès la troisième minute, l’équipe en face va forcément essayer de sortir. Donc après voilà ils vont continuer à apprendre » a-t-il déclaré en conférence de presse.

Face aux joueurs de Cheikh Gueye, Génération foot a joué la partie sans 7 de ses pensionnaires, tous convoqués avec la sélection sénégalaise des moins de 17 ans en partance pour le mondial en Indonésie. Un véritable coup de masure pour l’entraîneur.

« Aujourd’hui, c’est la même chose que l’année dernière. Comme vous pouvez le constater, c’est la même situation, perdant essentiellement sept joueurs en présaison ou en début de saison, c’est un peu difficile. Mais comme je l’ai dit, nous sommes un centre de formation. Ces jeunes-là si on regarde leur performance aujourd’hui, ils ont manqué de naïveté, ils étaient très confiants. Après ça va se rectifier au fur et à mesure. Nous savons que nous pouvons toujours gagner le match, tout comme nous pouvons perdre à tout moment. Il faut se préparer en conséquence et y travailler en attendant que d’autres viennent. Nous n’avons pas peur et nous y ferons face », ajoute le technicien.

wiwsport.com