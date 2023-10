Vainqueur du trophée des Champions ce samedi devant Génération Foot 2-1, Teungeuth FC a amassé deux titres en 2023. Son entraîneur Cheikh Gueye s’est dit fier des performances de ses joueurs avant d’espérer que cela va permettre au club phare de Rufisque d’aborder de la meilleure des manières le championnat national de Ligue 1.

« Génération Foot laisse parfois le ballon à l’adversaire pour profiter de ses erreurs. C’est pourquoi nous sommes venus en connaissance de cause pour leur laisser le ballon et procéder en contre. Si vous regardez nos deux buts sont presque identiques. L’un a été inscrit après un pressing sur le gardien et l’autre sur une contre attaque. Les joueurs ont respecté à la lettre les consignes et il faut les féliciter. Notre travail a porté ses fruits et ce titre est le bienvenu puisque ça va nous permettre d’avoir un capital de confiance avant le début du championnat contre Jamono Fatick »

