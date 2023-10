Lors de sa conférence de presse d’après-match, le manager de Teungueth FC, vainqueur du trophée des champions devant Génération Foot (2-1), Cheikh Gueye est revenu sur cette rencontre très plaisante jouée sur la pelouse de Lat Dior de Thies samedi, soulignant notamment le travail de préparation effectué par l’équipe de Rufisque.

Quelle lecture faites-vous de votre victoire ?

Nous avons préparé ce match pour éviter de tomber dans le piège de l’équipe de Génération Foot. Nous savons tous que Génération Football est une équipe qui aime avoir le ballon, mais parfois aussi qui laisse à l’adversaire le ballon pour procéder à des contres parce qu’ils ont des excentrés rapides. Notre objectif était de leur donner le ballon, de former des blocs et de contre-attaquer. Le premier but était une erreur du gardien de but, mais le deuxième but a été marqué sur une contre-attaque. Cet objectif a donc été atteint dans ce match. En ce sens, l’objectif était de gagner tant au niveau tactique que sur le plan des résultats, mais aussi de gagner ce trophée des champions. Parce que, comme vous le savez, une équipe comme Teungueth a toujours besoin de gagner quelque chose. Il serait aussi très important de toujours débuter le championnat ou une compétition en gagnant un trophée. Cela nous permettra de travailler beaucoup plus tranquillement et aussi d’avoir un capital confiance qui nous permettra de préparer notre prochain match.

Quelle a été la chose la plus importante dans cette victoire ?

En fait, c’était important aujourd’hui de vraiment analyser ce sur quoi nous avons travaillé jusqu’à présent au niveau physique, tactique, technique et mental. Sur le plan mental, on a vu une équipe de Teungueth qui a résisté à un certain moment où l’équipe adverse en deuxième mi-temps, presque nous a dominés et tenue le ballon et on l’a accepté. Doc sur le plan mental, Je pense que nous avons vu sur quoi nous avons travaillé sur le plan psychologique. Sur le plan physique, nous avons également vu une équipe de Teungueth qui a su résister à une très bonne équipe et une jeune Génération Foot.

Au niveau tactique, comme je l’ai dit plus tôt, notre objectif à chaque match était de travailler d’une manière ou d’une autre en fonction de la philosophie du football de l’équipe adverse. On savait que Génération Foot laissait parfois le ballon à l’adversaire pour une contre-attaque. Et nous l’avons accepté en les laissant avec le ballon et en restant sur des blocs parfaits. Donc, sur le plan tactique, nous avons bien fait. Sur le plan technique, nous avons commis des erreurs car nous avons beaucoup perdu le ballon, mais je pense qu’il est temps de corriger cela. Tout n’a pas été parfait, mais vous savez que dans le football, les résultats sont très importants. Cela peut toujours donner confiance, éliminer certaines critiques négatives et faire comprendre que dans le jeu, il est important de toujours jouer, de jouer pour gagner. Bien sûr, nous n’avons pas très bien joué car l’équipe adverse a tenu le ballon et a dominé pendant un moment. Nous l’avons accepté parce que nous le voulions. Bien qu’il y ait des domaines à améliorer, je suis satisfait du travail des gosses jusqu’ici.

Enfin, peut-on espérer une année de confirmation de la part de Malick Ndoye, longtemps considéré comme un pur talent mais souvent freiner par les blessures ?

Quand je suis venu à Teungueth, Il était blessé mais j’avais vu un grand potentiel sur lui. Cette année, on a décidé de le garder parce que si on se fiait seulement sous les statistiques, il ne serait pas gardé dans le groupe. Mais je savais qu’il avait un énorme potentiel. Je lui dis toujours que je ne suis pas trop content parce qu’il a un talent extraordinaire. Il devra travailler encore plus dur, notamment physiquement et mentalement. Aujourd’hui, il a marqué un but. Non seulement il a fait un excellent travail offensivement, mais il était également excellent défensivement. Je pense que cela lui redonne la confiance qu’il a perdue et lui permet de vraiment retrouver le niveau qu’on connaît. Parce que c’est un très bon joueur d’ailleurs il faisait partie de la sélection nationale des moins de 20 ans. Quand on parle de coaching, le travail d’un entraîneur est de faire ressortir le potentiel des joueurs et de le mettre à disposition de toute l’équipe, et aujourd’hui nous y sommes parvenus. Nous avons besoin de ce genre de joueur pour gagner des matchs, mais encore une fois, Malick est un joueur très important, mais le football reste une chose collective et nous continuerons à travailler dans ce sens pour qu’il puisse apporter beaucoup plus à l’équipe.

wiwsport.com