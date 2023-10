Tout repart du bon pied pour Al-Shaba… et pour Habib Diallo. Au cours d’un match auquel l’attaquant sénégalais a – enfin – été décisif, les hommes d’Igor Biscan se sont imposés face à Al Tai ce samedi (2-0).

Quand t’on parle du loup, il sort de son trou. Depuis plusieurs semaines maintenant, Habib Diallo, comme beaucoup d’autres compatriotes et stars du ballon rond, a débarqué en Arabie saoudite pour une nouvelle aventure du côté d’Al-Shabab. Un club qui était pour le moins en difficulté depuis le début de la saison mais pour qui les choses semblent aller mieux, même si c’est par intermittence.

Après s’être replongé dans le doute en ne réussissant pas à gagner ses deux dernières sorties, Al-Shabab a retrouvé un meilleur allant et son attaquant sénégalais n’y est pas pour rien. Notamment ce samedi soir à l’occasion de la 10e journée de Saudi Pro League. Face au premier non relégable du classement, Habib Diallo a en effet inscrit son premier vrai but sous ses nouvelles couleurs.

Premier vrai but puisque celui face à Al-Khaleej qu’on lui accorde relève toujours des doutes. L’ancien joueur de Strasbourg a marqué à la 50e minute en profitant d’un tir de son coéquipier Hamad Al Yami, repoussé par le portier adverse Victor Baga. Cette réalisation de Diallo et celle d’Al-Monassar (90e+5) permettent à Al-Shabab de conforter sa place dans le milieu du classement de l’élite saoudienne.

