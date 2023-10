En Equipe Nationale comme à Al-Shabab, Habib Diallo traverse une période peu en réussite. Une passe étonnante pour l’ancien serial buteur de Strasbourg.

À trois mois de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, tout ce qui concerne l’Equipe Nationale du Sénégal prend vite de l’importance. Champions en titre, les hommes d’Aliou Cissé joueront le 15 janvier contre la Gambie. Et dans un groupe composé également du Cameroun et de la Guinée, tout ce qui concerne l’état de santé ou leurs performances est scruté de très près. Dans ce cas, il est impossible de ne pas parler d’Habib Diallo, qui semble exporter en sélection ses débuts à Al-Shabab.

Depuis son arrivée dans le Championnat d’Arabie saoudite, pourtant beaucoup moins huppé que la Ligue 1, Habib Diallo enchaîne les prestations inabouties où il est beaucoup question de son énorme manque efficacité. Les Lions, vainqueur (1-0) du Cameroun en amical lundi dernier, peuvent peut-être toujours se demander si la tâche aurait pu être beaucoup plus simple si leur avant-centre titulaire avait trouvé le cadre sur sa seule et unique véritable opportunité dans ce match.

On est à la 8e minute, Sadio Mané, décalé par Ismaïla Sarr, se joue de Bryan Mbeumo et centre parfaitement pour Habib Diallo, oublié au second poteau par la défense camerounaise. Mais l’ancien attaquant de Strasbourg soulève trop sa reprise et manque le cadre. Certes, un ballon pas évident à redescendre dans la bonne zone. Mais ce loupé confirme en quelque sorte le manque d’adresse et la période de doute du joueur de 28 ans, qui avait une belle carte à jouer face à concurrence.

Diallo cogite en ce début de saison

Recruté par Al-Shabab pour 18 millions d’euros lors du mercato estival, Habib Diallo ne s’attendait sans doute pas à vivre des débuts peu reluisants en Arabie saoudite. Eh bien, personne n’est sans savoir que l’international aux 19 sélections et 4 buts a claqué la bagatelle de 20 buts en 37 matchs de Ligue 1 sous le maillot alsacien la saison dernière. Mais deux mois après son arrivée, celui qui a marqué un triplé pour son dernier match de préparation avec Strasbourg tourne à plein creux.

Dans une équipe qui flirte avec la zone rouge en Saudi Pro League, Habib Diallo joue beaucoup mais peine à se distinguer : 9 matchs, 671 minutes jouées, 1 but (qui lui a été accordé seulement plusieurs jours après le match contre Al-Khaleej), 1 passe décisive. Cette mauvaise passe du joueur n’est pas sans rappeler sa période de mi-janvier à fin mars 2021, lorsque l’ancien Messin était resté sur 11 matchs sans marquer un but ni délivrer une passe décisive avec le Racing Club Strasbourg Alsace.

⚪️⚫️ 20' GOOOOOOOOOOOL DO SHABAB! Habib Diallo abre a contagem! Shabab 1 × 0 Khaleejpic.twitter.com/ePNhrbJu30 — Central do Arabão (@centraldoarabao) September 2, 2023

S’il ne faut jamais douter de lui, le champion d’Afrique a quand même tout intérêt à vite rallumer la lumière. Le temps d’ici la Coupe d’Afrique n’attend pas et la concurrence à son poste en sélection est féroce. Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, quand il s’agira d’établir la liste des joueurs retenus pour disputer la défense du titre continental en Côte d’Ivoire, tiendra en compte les performances des ses attaquants en club. Rappel : Habib Diallo n’a pas été dans le groupe à la Coupe du Monde.

wiwsport.com