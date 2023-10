Laurent Batlles, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, l’a annoncé ce samedi 21 octobre : Ibrahima Wadji fera son retour dans l’équipe, après un arrêt de deux mois pour une blessure à la cheville.

Titulaire à la pointe de l’attaque de l’AS Saint-Etienne lors des deux premières journées de Ligue 2 cette saison, Ibrahima Wadji avait été victime d’une blessure à la cheville face à Rodez, le 12 août dernier. Un peu plus de deux mois plus tard et après avoir manqué huit matchs, l’attaquant sénégalais de 28 ans fera son retour pour le déplacement sur la pelouse du leader Laval, lundi.

« Ibrahima Wadji est de retour pour cette rencontre. On est très heureux de le récupérer. Il a énormément envie de jouer, il a même fallu le calmer un petit peu cette semaine (sourire) », a déclaré l’entraîneur des Verts, Laurent Batlles, en conférence de presse ce samedi. Auteur de douze buts avec l’ASSE la saison dernière, Ibou Wadji est à la recherche de sa première réalisation cette saison.

