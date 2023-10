Depuis 2018, le Sénégal accueille le Tournoi International ITF Junior. Alors que les organisateurs en sont à leur 7e édition, les courts de l’Olympique de Dakar s’apprêtent à accueillir des dizaines de jeunes qui viendront de partout à travers le monde : ils seront une trentaine de nationalités.

C’est devenu un rendez-vous connu sur le circuit international et les jeunes ne s’arrêtent plus de venir chercher des points à Dakar pendant cet open de deux semaines. Une habitude qui ravit bien les organisateurs du Sénégal World Tennis Tour (Senegal ITF Junior). « Nous commençons à prendre racine dans l’espace des tournois internationaux et ça, c’est une excellente chose. Cela signifie que le Tournoi International Sénégal ITF Junior est bien noté sur la carte du circuit international. Pour cette édition, la particularité est que nous avons une forte présence de joueurs britannique. Le quart des joueurs présents sur le tableau des garçons nous vient de la Grande Bretagne », a affirmé Baïdy Dieng, co-directeur du tournoi.

L’autre particularité de cette année est que le tournoi se jouera sous une canicule qui n’a pas manqué d’interpeller les premiers arrivés. « La seule chose que je pourrais regretter est qu’il fait excessivement chaud. Ça va faire chaud pour ceux qui vont débarquer ici et d’ailleurs, j’en ai croisé deux jeunes qui m’ont interpellé par rapport à la chaleur… », a rajouté Monsieur Dieng.

Depuis février dernier, le Sénégal accueille le J60 et justement la deuxième semaine permettra aux jeunes de gagner plus de points. « Nous allons attaquer dès lundi la septième édition du Sénégal ITF Junior. Comme d’habitude, la compétition va se dérouler sur deux semaines. Nous aurons une première semaine en J30 et la deuxième sera un J60. Actuellement, nous avons des jeunes qui sont déjà arrivés sur le site. Nous aurons environ une trentaine de nationalités qui sera présente pour cette année. Comme d’habitude, nous comptons sur une bonne couverture de l’événement par la presse », a précisé Monsieur Berthé, co-directeur du tournoi.

Pour cette édition du Tournoi ITF Junior, il y aura un niveau assez élevé chez les jeunes et les jeunes sénégalais ne seront pas en reste. « Nous avons une bonne fourchette de joueurs qui vont arriver cette année. Ils sont classés entre la 480e place qui est détenue par une Sénégalaise en l’occurrence Carla Grignac et la 634e place juste pour attester du niveau de la compétition cette année. Comme d’habitude, la tranche d’âge est de 13 à 18 ans. Et à noter que pour cette fois, il y a une dizaine de jeunes sénégalais », a informé Miloud Doumbia, membre du comité d’organisateur.

