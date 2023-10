L’importante victoire du Sénégal en amical face au Cameroun (1-0) continue d’occuper les débats sportifs. Sur canal plus, le succès des Lions de la Teranga grâce à l’unique réalisation de Sadio Mané a été une nouvelle fois à l’honneur. Interrogé sur ce sujet, l’ancien international sénégalais Mamadou Niang estime que la victoire était de prestige même s’il ne s’agit que d’un match amical.

« Une victoire fait toujours du bien, même s’il s’agit d’un match amical. Comme Serge l’a dit, nous avons déjà perdu contre l’Algérie. C’est pour cela qu’il était important pour l’équipe du Sénégal de retrouver un peu de joie face à un grand pays comme le Cameroun. Il est donc important d’enregistrer cette victoire, d’autant plus que nous rencontrons lors de la phase de poules de la prochaine CAN et que le Cameroun sera toujours le Cameroun. C’est un grand pays du football africain, une grande nation qui fait peur. Mais c’est toujours bien d’avoir ce petit ascendant psychologique juste avant une compétition. C’est toujours bon à prendre. Et aussi on s’est rassuré sur le niveau du jeu sur le terrain à Lens où on a été meilleur que le Camerounais même si on a marqué sur penalty. Mais dans le jeu on s’est créé beaucoup de situations », a déclaré l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

