La Gambie, qui a atteint les quarts de finale lors de sa première participation à la Coupe d’Afrique des Nations, hésité de sacrés clients en Côte d’Ivoire lors de la prochaine édition. En effet, les Scorpions sont dans le même groupe que le Sénégal, le Cameroun et la Guinée, qui est logiquement considéré comme le groupe de la mort. « C’est une poule de la mort clairement. Avec le champion d’Afrique, notre frère le Sénégal, avec le Cameroun, longtemps un géant du continent et qui était demi-finaliste de la dernière CAN. Ces deux pays ont disputé la Coupe du monde en 2022. Et puis la Guinée, une équipe très forte. Un groupe avec 4 équipes qui ont joué la dernière CAN et qui ont franchi le premier tour au minimum. Un huitième de finaliste, un quart de finaliste, un demi-finaliste et le champion. Cette poule est très difficile », a reconnu le sélectionneur de la Gambie Saintfiet qui s’est confié au micro d’Afrik-Foot.com.

Quant au match contre le Sénégal, champion en titre, le technicien belge, conscient du statut du Lion de la Teranga, estime que c’est un match que de nombreux Gambiens attendaient avec impatience. « Le Sénégal n’a pas beaucoup de points faibles. Ils sont champions d’Afrique, une des meilleures équipes du monde. Par contre, ils ont beaucoup de points forts sur le plan offensif. Physiquement très fort, avec des joueurs avec des qualités extraordinaires. Ce sera un match très difficile pour nous. Affronter le Sénégal à la CAN est un rêve pour tous les Gambiens. Ça fait 5 ans que je suis en Gambie et tout le monde me demande quand est-ce qu’on va affronter le Sénégal. Sur la motivation de mes joueurs, je n’aurai aucun travail à faire parce qu’ils sont tous motivés. Mais depuis 1980, la Gambie n’a plus battu le Sénégal. On doit plus travailler sur la tactique, créer la surprise dans ce match et essayer de prendre un point et pourquoi pas la victoire. Mais c’est un rêve pour nous de jouer contre le Sénégal, grand favori de la compétition », ajoute-t-il.