Le club de football de Casa sports (Ligue 1) a décidé de délocaliser ses matchs au stade régional de Kolda, a indiqué mercredi son nouveau manager général, Siaka Bodian.

« Pour la qualité et les rendements que nous souhaitons, la protection que nous voulons avoir de nos joueurs et la perspective de fermeture du stade Aline Sitoé Diatta pour réhabilitation, le club Casa sports a tout bonnement décidé cette année de délocaliser ses matchs à Kolda », a-t-il dit lors d’un point de presse sur la vie publique du club de la ville de Ziguinchor où se trouve le stade Aline Sitoé Diatta.

Il a déploré l’état de la pelouse de Aline Sitoé Diatta.

»La pelouse du stade Aline Sitoé Diatta est défectueuse. Elle n’offre pas les conditions d’une bonne pratique d’un football de haut niveau », a-t-il dit, reconnaissant que ce choix du club aura »un coût énorme ». »Mais nous voulons mettre notre équipe dans de bonnes conditions et espérer faire de bons résultats », a expliqué le nouveau manager général du Casa sports.

En ce début de la nouvelle saison du championnat national de football du Sénégal qui commence, le 28 octobre, »le club a profité de la trêve entre les deux saisons pour s’organiser et se restructurer », a-t-il souligné.

Le club s’est fixé de nouveaux objectifs à l’ horizon 2030, a t-il relevé.

»Nous voulons faire de sorte que d’ici 2030, le Casa sports devienne non seulement l’un des plus grands clubs du Sénégal mais également un club bien ancré dans les compétitions africaines », a dit M. Bodian.

Dans cette dynamique, »un certain nombre de stratégies dont le réaménagement du nouveau bureau sont en place pour l’atteinte de cet objectif » .

Le club, a-t-il poursuivi ambitionne également de gagner sur le continent, une coupe africaine à l’horizon 2030. »Et, cela passe par une stratégie et une formation continuelle », a t-il fait savoir.

M. Bodian a signalé que le Casa sports a décidé de se séparer cette année de certains de ses joueurs de son propre gré.

« Les joueurs n’ont pas quitté d’eux mêmes. Il n’y a pas de problème de salaires. Nous payons régulièrement nos salaires parfois par anticipation de même que les primes. Nous voulons permettre à certains de nos cadres footballeurs de monnayer leurs talents ailleurs et donner la chance aux plus jeunes », a t-il expliqué, rappelant que « le premier critère de choix du club, c’est la jeunesse et le deuxième, c’est de permettre aux jeunes du club issus des petites catégories du club de saisir leur chance ».

C’est ce qui explique cette année, un effectif de 25 joueurs professionnels et cinq stagiaires au club Casa sports, selon lui.

Siaka Bodian a par ailleurs dévoilé les noms de quelques membres du nouveau bureau du Casa sports.

Il s’agit du président réélu, Seydou Sané, du vice-président, chargé des relations extérieures et du partenariat, Malamine Tamba et du vice-président, chargé de la formation et du suivi de Casa sports 2030, Mamadou Badji, du secrétaire général adjoint, chargé de communication, porte parole du club, Dame Bèye et le président de la commission chargée des projets et de la gestion du patrimoine, Sidy Sagna.

« Au total,nous avons cette année un bureau de 29 membres dont un chargé de la formation et du suivi de Casa sports 2030 . Ce poste va permettre de faire du Casa sports un club professionnel et un club émergent », a t-il relevé.

