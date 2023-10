Le décalage d’une semaine de la compétition et l’ouverture scolaire ont forcément déteint sur l’ambiance générale des Championnats nationaux en Poussins et Benjamins de dimanche passé, à la piscine du camp militaire de Bel Air de Dakar. Ce qui n’enlève en rien tout de même ou doublé de CNRAM et du succès d’un élément de l’AOC, tout comme celui d’un autre athlète de Tirou Bi.

Beaucoup de désistements notés entre les jeunes nageurs initialement inscrits pour une compétition à Thiès et finalement délocalisée à Dakar une semaine après. Et si l’on y ajoute l’ouverture des classes, forcément cela a affecté les Championnats nationaux, dimanche passé.

Et par ricochet, a occasionné quelque part un manque de compétitivité sans pour autant jeter l’opprobre sur le double succès des pensionnaires du Cercle des nageurs de la résidence Axa-Mariste (CNRAM) à savoir le Poussin Adam Abdoul Wahab Dabo et le Benjamin Mouhamadou Moukhtar Touré. Il en est de même du triomphe de la Poussine Aicha Sachiko Diop pour le compte de l’Atlantique Olympique Club (AOC) et la victoire de la Benjamine Ramatoulaye Dieng Ndoye de Tirou Bi.

Malgré ces contraintes susmentionnées, les Championnats nationaux Poussins et Benjamins ont connu dans l’ensemble une bonne affluence et une participation acceptable. De quoi bien embrayer sur les Championnats nationaux pour Minimes et Cadets dans une dizaine de jours.

