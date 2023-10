Le 15 janvier prochain, le Sénégal fera son entrée en lice à la CAN 2023 face à la Gambie. Un match très particulier, notamment pour la sélection des Scorpions.

C’est une date que tout le monde attend avec beaucoup d’impatience. Quinze longues années après leur dernière confrontation, l’Equipe Nationale du Sénégal et celle de la Gambie vont enfin pouvoir se retrouver en compétition internationales. Tirées dans le groupe C pour la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire, les deux sélections vont en effet en découdre dès la première journée de la phase de groupes. Un derby particulier pour les deux nations mais aussi un match de rêve pour le peuple gambien. Le sélectionneur des Scorpions Tom Saintfiet n’en dit pas moins .

« Affronter le Sénégal à la CAN est un rêve pour tous les Gambiens. Ça fait 5 ans que je suis en Gambie et tout le monde me demande quand est-ce qu’on va affronter le Sénégal. Sur la motivation de mes joueurs, je n’aurai aucun travail à faire parce qu’ils sont tous motivés. Mais depuis 1980, la Gambie n’a plus battu le Sénégal. On doit plus travailler sur la tactique, créer la surprise dans ce match et essayer de prendre un point et pourquoi pas la victoire. Mais c’est un rêve pour nous de jouer contre le Sénégal, grand favori de la compétition », a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS.

Tom Saintfiet a soutenu que "la Gambie peut surprendre, mais le Cameroun et le Sénégal restent favoris" de ce groupe C de la CAN 2023. Dans un entretien accordé à l'APS, l'entraîneur de la Gambie est revenu sur le tirage au sort, les atouts du Sénégal, champion d'Afrique en… pic.twitter.com/iVZxGseyFB — A.P.S – Sénégal (@APS_Senegal) October 18, 2023

