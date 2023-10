Titulaire au poste de piston droit, Krépin Diatta a été l’un des tous meilleurs joueurs sur la pelouse du Stade Bolaert-Delelis lundi soir face au Cameroun (1-0). Apprécié d’Aliou Cissé, le pensionnaire de l’AS Monaco est bien plus qu’un simple couteau suisse.

Pendant très longtemps, il a été l’un des plus grands chouchous des supporters de l’Equipe Nationale du Sénégal, quand bien même il jouait encore en petite catégorie. Mais depuis sa Coupe du Monde 2022, voire même un peu avant le voyage au Qatar, lors des matchs de préparation, il était devenu la cible préférée de certains, et pas dans le bon sens de l’expression. Ses bouts de matchs face au Mozambique, contre le Brésil ou encore contre l’Algérie ont même suscité beaucoup de critiques.

Krépin en piston, un choix payant

Mais, fort heureusement, à l’aube d’une nouvelle Coupe d’Afrique des Nations, une CAN 2023 en Côte d’Ivoire qui ne sera nullement pas comme les précédentes pour les Lions, on retrouve le Krépin Diatta d’il y a deux ou trois ans. Face au Cameroun en match amical à Lens ce lundi, le sociétaire de l’AS Monaco a crevé l’écran. Tout en puissance. Dans une position hybride, au poste de piston droit. Une nouvelle idée sortie de sa boîte par Aliou Cissé pour surprendre son homologue camerounais Rigobert Song.

Dans cette victoire sénégalaise sur la plus des marges grâce à un but sur penalty de Sadio Mané, il a été difficile de trouver L’HOMME DU MATCH (voir notes des Lions), tant la plupart des joueurs sénégalais ont été au diapason. Toutefois, force est de constater que celui qui, auparavant, a pas mal été baladé dans plusieurs autres postes en Equipe Nationale a été impressionnant. Par ses projections. Mais pas seulement. Par sa discipline tactique. Ses replis défensifs. Sa polyvalence. Sa combattivité. Sa solidité dans les duels. Bref, autant d’arguments qui lui devraient permettre de regagner le cœur des supporters et d’avancer.

Apprécié par Aliou Cissé

Milieu offensif, milieu central ou meneur de jeu à son arrivée en Equipe Nationale, Krépin Diatta a au fur et à mesure été repositionné au poste d’ailier droit et a même, parfois, occupé le flanc gauche, comme à la Coupe du Monde, face au Qatar. Cette faculté à occuper différents postes mais surtout son état d’esprit exemplaire ont fait de lui un élément incontournable de la Tanière sous l’ère Aliou Cissé. Mise à part pendant sa grave blessure en 2022, Krepinho est de tous les rassemblement depuis qu’il a rejoint la sélection en mars 2019.

Même quand il était en difficulté, que ce soit au Club Bruges ou à l’AS Monaco, le sélectionneur lui a constamment maintenu sa confiance et a fait de lui ses principaux cadres pour ne pas dire tout simplement « chouchous ». Et après ces qualités aperçues contre le Cameroun, Krépin Diatta pourrait inciter Aliou Cissé à se tourner le plus souvent vers un schéma tactique avec des pistons. Mais il faudra tout de même surveiller de plus près les prestations du joueur en Principauté. Car il devrait forcément batailler pour être régulier dans les choix d’Adi Hütter, l’entraîneur de l’ASM qui connaît aussi ses qualités de piston.

wiwsport.com