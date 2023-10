Vainqueur sur la plus petite des marques (1-0) contre le Cameroun en amical, hier sur la pelouse de Bollaert-Delelis, le Sénégal aurait tout de même remporté ce duel de « Lions » par un score plus large. En conférence de presse Aliou Cissé, a indiqué que « l’attaque est le plus gros chantier de son équipe.

« C’est le gros chantier de la sélection. Pourquoi ? Parce que c’est bien de parler tactique, c’est bien de parler de la fluidité du jeu, mais en réalité, tout ça, Je veux dire, c’est les préalables. Et dans le football, Il y a deux zones. Il y a la zone offensive, pour marquer des buts et la zone défensive. Aujourd’hui, sur la zone défensive, on a été quand même bien, on n’a pas pris de but. C’est un clean sheet. Et ça, c’est encourager, parce que quand vous ne prenez pas le but, quand vous défendez bien, vous avez plus de chance de gagner un match. Maintenant, c’est vrai que, dans la zone offensive, on doit nous améliorer par rapport au ratio d’occasion consacré.

Bon, on est capable de marquer plus de buts ou bien de marquer le plus de buts. C’est un axe de travail pour nous, mais je suis sûr et certain qu’on y arrivera. Peut-être que c’est lever un petit peu plus la tête pour glisser la balle, pour ne pas frapper angle fermé, et puis, quand on est face au but aussi, essayer d’être tueur. C’est vrai que ce match, on aurait pu le tuer. Et quand vous jouez face à des équipes basses, c’est le plus difficile, c’est de marquer. Mais dès que vous marquez peut-être que les espaces vont s’ouvrir et on peut vraiment développer notre jeu. Mais c’est vrai que, sur le plan efficacité, Je reste sur ma faim sur ce match-là, par rapport aux occasions consacrées », estime le sélectionneur.

