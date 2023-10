Sénégal vs Cameroun : La compostion des Lions avec Krepin Diatta, Cheikhou Kouyaté et Habib Diallo

Le Sénégal et le Cameroun s’affrontent dans un choc en match amical ce lundi à Stade Bollaert-Delelis. La composition de départ des Lions de la Teranga vient tout juste de tomber.

Défait 0-1 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio il y a trois semaines, le Sénégal défie ce soir à partir de 18h30 le Cameroun dans le cadre d’une rencontre amicale, sur la pelouse de Bollaert de Lens. Pour l’occasion, le sélectionneur des Lions, champions d’Afrique Aliou Cissé a dévoilé sa composition. Il a procédé à quelques changements dans son onze de départ par rapport au onze de la dernière sortie du Sénégal face aux Fennecs d’Algerie.

Le sélectionneur a donc décidé de miser sur une défense à trois avec la titularisation surprenante de Cheikhou Kouyaté. Le joueur expérimenté de Nottingham Forest est aligné avec le patron Kalidou Koulibaly et à son coéquipier du club Moussa Naikhaté. Au milieu de terrain, Nampalys Mendy reprend sa place. Il sera présent aux côtés de Pape Matar Sarr. Krepin Diatta sera à droite et fera office de piston tandis que Jakobs sera aligné à gauche. En attaque, nous aurons Ismaila Sarr et Sadio Mané sur les côtés, Habib Diallo en pointe. Sans surprise, Edouard Mendy est reconduit dans les buts.

