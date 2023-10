Venu observer ses futurs adversaires à la CAN dans le cadre du match amical entre le Sénégal et le Cameroun (1-0), le sélectionneur de la Gambie Tom Saintfiet a donné son avis sur le « groupe de la mort » et les chances de son équipe à la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

« Ça va être difficile avec le Sénégal champion d’Afrique et le Cameroun qui est demi-finaliste de la dernière édition. Mais tout est possible on va faire notre possible même si ça va être très difficile. On est habitués à faire quelques surprises mais il faut aussi dire que ce n’est pas possible de le faire toute le temps. J’ai de bons joueurs, un bon staff, une bonne fédération et on espère avoir la chance avec nous pour être la surprise de ce groupe » s’est exprimé le sélectionneur de l’équipe nationale de la Gambie.

