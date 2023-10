En conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur des Lions indomptables a évoqué la rencontre amicale de ce lundi entre le Sénégal et le Cameroun avant de donner son avis sur le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

« Le match amical face au Sénégal ? Nous avons un bon état d’esprit même si on sait qu’il y’a une équipe qui est favorite. En tant que compétiteurs, c’est ce genre de matchs que nous aimons jouer. Nous ne savions pas qu’on allait partager le même groupe à la CAN mais il faut faire avec. Ce match va permettre à mes joueurs d’entrer déjà dans l’esprit de la CAN. Mes joueurs sont prêts à montrer de quoi ils sont capables. Ce n’est pas un match à tension mais il est le bienvenu. Le tirage au sort de la CAN ? Aujourd’hui toutes les équipes africaines ont progressé et tout les groupes sont relevés. Donc chaque match doit être pris au sérieux. Dans notre groupe tout le monde ne parle que du duel entre Lions mais il y’a aussi la Guinée de Kaba Diawara donc ça ne va pas être facile. Nous sommes habitués à ce genre de situation et c’est ce que nous avons toujours souhaité parcequ’il n’y a plus de petite équipe ».

