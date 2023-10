Pour son sixième match de la saison en D3, Mikayil Ngor Faye a encore délivré une superbe prestation. Un match face au CD Teruel qui n’a pas laissé indifférent les supporters du Barça et même son entraîneur.

Les amateurs des équipes de petites catégories du Sénégal, les supporters de Diambars et ceux du Kustosija ne seront certainement pas surpris. Après plusieurs apparitions avec l’équipe nationale cadette et au bout de sa période de formation à l’Institut de Saly, Mikayil Ngor Faye avait débarqué à Kustosija. Six mois plus tard, il tapait dans l’œil du FC Barcelone, qui s’est attaché de ses services cet été. Pour le plus grand plaisir de sa filiale actuellement.

Ce dimanche après-midi, le défenseur central de 19 ans disputait son sixième match de la saison en Primera RFEF (D2 espagnole) avec le Barça Atlètic, face au CD Teruel. Une rencontre qui a encore prouvé toutes les qualités de l’ancien pensionnaire de Diambars. Mika Faye a livré une impressionnante opposition face aux attaquants adversaires, à l’image de son énorme tacle devant Daniel Villanueva à la 73e, qui ravie les Blaugranas sur Twitter.

L’équipe première ? Rafa Marquez valide

Mais les supporters du FC Barcelone ne sont évidemment pas les seuls à avoir pu observer toutes les qualités du natif de Sédhiou. Son entraîneur aussi. En conférence d’après-match, Rafa Márquez a semblé sous le charme de son joueur. L’ancien défenseur mexicain, qui a porté le maillot catalan à pas moins de 244 reprises, a encensé son jeune poulain sénégalais, qu’il trouve disposer des qualités nécessaires pour prétendre à l’équipe première.

« Physiquement, il est assez fort et intense, même s’il a également suffisamment de qualités pour récupérer le ballon par derrière. Compte tenu des besoins, il sera évalué si cela est nécessaire ou non. L’une des principales qualités de cette équipe est qu’il faut regarder en bas et que les garçons doivent être préparés à toute éventualité. Si l’équipe première considère les choses de cette façon, je pense que c’est un joueur très compétent et dans les circonstances de l’absence de quelqu’un, il peut faire du bon travail », estime l’entraîneur du Barça Atlètic.

Un duo solide avec Cubarsí

Convoqué par Xavi lors de la pré-saison, Mika avait fait une apparition avec l’équipe première, lors d’une rencontre contre l’AC Milan. Depuis, Il n’a plus été appelé par l’ancien milieu de terrain, malgré les nombreuses blessures en défense. En revanche, son compère défensif, Pau Cubarsí, lui, s’est entraîné à plusieurs reprises avec les partenaires de Sergi Roberto et a même été présent dans le groupe pour deux rencontres de Liga.

« Mika Faye et Cubarsí sont deux joueurs qui se comprennent assez bien tant défensivement qu’offensivement, constate Marquez. Les deux ont une bonne sortie de balle, peut-être Mika est plus puissant, notamment physiquement. ‘Cuba’ est plus méthodique, plus intelligent dans les duels. Ils performent tous les deux. Ce sont deux profils sur lesquels nous devons continuer à travailler, en perfectionnant encore pour améliorer certaines choses et espérons-le, un jour, ils peuvent constituer un profil à prendre en compte par la première équipe. »

¿Está listo Mika Faye para el primer equipo? Le he preguntado a Rafa Márquez por el central de moda en el filial, que podría ver una oportunidad arriba con la baja de Kounde. 🗣️ Dice: “Es un jugador muy capaz que puede hacer un buen trabajo”. @JijantesFC pic.twitter.com/r43CA4gKcJ — Guillem Borràs Pérez (@Guillembp01) October 15, 2023

