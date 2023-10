À quelques heures du match amical Sénégal v Cameroun, Aliou Cissé a été questionné sur la bataille tactique entre lui et Rigobert Song. « El tactico » a en profité pour taquiner « son jumeau » camerounais.

« C’est mon homonyme et on se parlait au téléphone, mais depuis qu’il sait qu’on va les jouer, je ne l’ai plus (rires). Mais il y’a quand même beaucoup d’exagération depuis quelques jours c’est juste un match de préparation pour nous et on n’a pas envie de se projeter sur ce qui va se passer à la CAN. Je félicite Rigo (Rigobert Song) qui est un ancien international comme moi et qui fait un bon travail. Ce que le Sénégal a fait avec Aliou Cissé inspire les autres nations et c’est bien. On le voit avec Regragui, Ibengue, Kaba Diawara et Rigobert Song. Donc j’encourage mes frères car nous montrons que nous sommes capables d’entraîner nos équipes nationales (…) J’espère que demain Rigo n’aura pas la science qu’il faut et que moi j’aurai la science qu’il faut pour le battre »

