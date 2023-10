En conférence de presse ce samedi, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a annoncé le démarrage du championnat national de football professionnel dans deux semaines pour se terminer le 26 mai 2024 avec toute de même quelques réajustements pour la CAN, les élections présidentielles et le ramadan.

Ayant déjà été repoussé par deux fois, le championnat national (Ligue 1 et Ligue 2) va reprendre ses droits à partir du 28 octobre avec la fin de la phase aller qui est prévue pour le mois de janvier, soit quelques jours avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Cependant, la LSFP a fait savoir qu’il n y’aura pas de trêve durant la CAN, ce qui permettra de jouer le maximum de matchs avant les élections présidentielles de février 2024 et avant la pause qui sera observée lors du mois de ramadan.

« Cette année on a deux contraintes majeures. La Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera du 12 janvier au 11 février mais aussi les élections présidentielles qui auront lieu le 25 février 2024. Il faut aussi tenir en compte un éventuel 2e tour des élections qui se tiendra deux ou trois semaines plus tard (…) On jouera pendant la CAN car nous avons constaté que s’il y’a une trêve il y’aura une cassure qui n’est pas bien pour la planification de la ligue mais aussi pour les clubs. Donc nous jouerons au moins un tour de la coupe de la Ligue, la 14e, 15e, 16e et 17e journée avant les élections présidentielles. C’est notre souhait. En mars on jouera peut être deux journées (jusqu’à la 19e) pour faire une petite pause pendant le ramadan. Après la fête de la Korité nous allons reprendre pour terminer le championnat le 26 mai comme annoncé » a déclaré Pape Momar Lô vice président de la LSFP chargé des compétitions.

Wiwsport.com