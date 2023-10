Le directeur technique national est actuellement à Yamoussoukro pour la visite de prospection de la fédération sénégalaise de football dans la ville hôte de la poule C.

Les matchs se joueront au stade Charles-Konan-Banny inauguré en juin 2022. Toutefois, le Sénégal disposera d’un terrain d’entrainement qui se trouve non loin du stade. Une infrastructure sportive qui sera entièrement à sa disposition. La pelouse de ce terrain annexe a séduit Mayacine Mar. « La pelouse est belle et bien faite. L’avantage est que le terrain nous appartient, on ne va pas le partager. Celle-là est meilleure pour le moment. Peut-être, ils vont l’améliorer. Parce qu’il semblerait qu’il y a 36 matchs qui se sont joués là-bas (le stade de Yamoussoukro) . Je pense qu’ils vont l’améliorer d’ici-là. »

Les champions d’Afrique en titre joueront leur premier match de la 34e édition de la CAN face à la Gambie. La rencontre est prévue le 15 janvier à 14h Gmt.

