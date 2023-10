Dans le cadre des tournois d’animation qu’il organise en faveur des Ligues régionales, le mécène Tamsir Barry donne rendez-vous du 14 au 18 octobre à Thiès, après un premier évènement tenu en septembre à Saint-Louis.

Les damistes sénégalais ont besoin de jouer pour élever leur niveau. Dans la logique de permettre à certains espoirs de se frotter à des joueurs de haut niveau, le promoteur Tamsir Barry initie des tournois.

Le premier a vécu en septembre à Saint-Louis et a abouti au sacre du Maître international (MI) Modou Seck dit «Gaïndé» devant le Maître fédéral Ibrahima. Gaye et le Grand Maître international (GMI) Mor Seck qui avait complété le podium. Le MI et le GMI iront affronter les joueurs de Thiès (Samba Fall, Kallé Ba, Ibrahima Gaye et Mamadou Diop). Par rapport à la liste des quatre damistes dakarois qui étaient à Saint-Louis, Samba Badiane et Serigne Mor Niang sont les nouveaux entrants.

En termes de moyens financiers, Tamsir Barry a reconduit les mêmes primes que lors du tournoi de Saint- Louis. «Le 1er tournoi à Saint-Louis a connu un succès retentissant. Desréactions très positives ont été constatées et ont amené certaines Ligues à solliciter le promoteur, signale M. Barry, pour l’organisation d’un évènement similaire à leur ni- veau».

Toujours selon le promoteur, un fonds d’appui d’un montant de 300.000 FCFA à la Ligue de Thiès a d’ores et déjà été débloqué. Après Thiès, M. Barry compte poser le 3ème acte de sa décentralisation à Louga.

