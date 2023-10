Le Cameroun ne veut pas « faire du tourisme », et encore moins de la « figuration» à la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui se tiendra en Côte d’Ivoire. C’est du moins l’avis de l’ancien joueur des Lions Indomptables, Geremi Njitap, qui estime que l’équipe de Rigobert Song qui a terminé troisième la dernière CAN se battra pour un sixième trophée de son histoire.

À l’issue du tirage au sort effectué à Abidjan, hier, le Sénégal, champion d’Afrique en titre, affrontera le Cameroun dans l’un des chocs de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2024, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire. Les Lions de la Teranga placés dans le groupe C seront également opposés à la Guinée et à la Gambie.

« Nous jouerons contre les champions en titre de la CAN de la dernière fois. Bien sûr, ils sont les favoris pour gagner, mais comme je l’ai bien dit, le Cameroun, nous avons cet état d’esprit. Quand on vient à une compétition comme la CAN, nous ne venons pas en tant que figurants. Nous verrons comment cela va se passer, et déjà je souhaite qu’y une bonne préparation. Ensuite que les joueurs soient compétitifs. Après, l’entraîneur a le droit de faire les bons choix, et je pense que pour lui aussi, puisque c’était un ancien joueur, sa motivation, serai de gagner un trophée en tant qu’entraîneur. Évidemment, le président de la fédération aussi. En tant que compatriote, je l’espère. Si vous connaissez la rivalité entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, nous sommes fiers d’être ici et de présenter une prestation très prestigieuse », a déclaré l’ancien international camerounais au micro de Canal Plus.

Il a ajouté que le Cameroun, futur adversaire des Lions de la Teranga, à la CAN et en amical, ne ménagera aucun effort pour remporter la CAN en terre ivoirienne. « Cela nous a marqués, le fait qu’on a perdu la CAN à domicile. On est sorti troisième de la compétition. Mais on a beaucoup appris. Rigobert, je pense qu’il est en train de mettre sur pied un groupe conquérant. Parce que si vous regardez ce groupe de jeunes, c’est un groupe mixte d’anciens et de nouveaux. Les anciens voudront évidemment gagner un trophée, pour les jeunes ce sera aussi un exploit de remporter une coupe d’Afrique des nations. C’est un défi et je pense que l’état d’esprit est là. Il faut juste travailler dur pour remporter cette CAN en Côte d’Ivoire« a-t-il conclu.

#LGB 🔴 – Geremi Njitap 🇨🇲 : "on ne vient pas à la CAN en tant que figurants" Les termes sont dits. pic.twitter.com/DtXesCdpnI — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 12, 2023

