Samedi 14 Octobre 2023, à Lyon, les lutteurs sénégalais Tapha Tine, Franc et Laurent Ndiago étaient programmés pour disputer des combats MMA, organisés par Eric Favre. Ce dernier, actuellement en France, a bien voulu répondre à nos questions, pour expliquer le refus de vissa à ces champions.

« Un problème purement administratif »

« J’avais fait, il y a un mois et demi, une demande commune de visas pour Tapha Tine, Franc et Laurent Ndiago. Malheureusement, l’ambassade de la France au Sénégal n’a pas donné une suite favorable à ces demandes. Actuellement en Afrique, les consulats sont quelque peu durs par rapport aux demandes de visas. C’est purement un problème administratif. Et c’est une grosse déception pour moi qui voulais leur offrir des combats. »

« Seul Bombardier est présent parce que… »

« Pourquoi Bombardier n’a pas connu le même sort ? C’est parce que lui a plusieurs fois lutté en France. Ainsi, il a son visa depuis longtemps. Il va sauver l’honneur des lutteurs sénégalais et lutter pour eux. Lui est déjà là pour le programme. Il n’a pas eu de problème. »

« Avec Franc, j’ai voulu faire une surprise »

« C’est une surprise que je voulais faire aux Sénégalais avec un combat pour Franc. C’est un lutteur que j’apprécie particulièrement et pour lequel je suis prêt à tout pour l’aider. Je veux qu’il suive les pas de Bombardier, Reug Reug. »

LesArenesTv